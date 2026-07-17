Tasnim: Иран ударил по мосту короля Фахда между Бахрейном и Саудовской Аравией

Иран нанёс ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Сообщения о работе ПВО, взрывах и пожарах поступили из Катара, Бахрейна, Кувейта и Иордании. Об этом пишут иранские СМИ.

Взрывы прогремели на американской базе Аль-Удейд в Катаре. Агентство Tasnim также сообщило о ракетной атаке на базу США в Иордании. В Кувейте пожар зафиксировали недалеко от границы с Ираком.

По неподтверждённым данным, удар пришёлся по мосту имени короля Фахда, который соединяет Бахрейн и Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Tasnim. На место направили медицинские бригады. Баллистические ракеты также атаковали лагерь Аль-Дхиль в Бахрейне, где размещены американские военнослужащие. Официальной информации о повреждениях, погибших и пострадавших после иранских ударов пока не поступало. Власти стран региона также не раскрыли масштаб возможных последствий.

Соединённые Штаты шестой день подряд атакуют объекты на территории Ирана. В этот раз под удар попали мосты на юге страны. Взрывы также зафиксировали в Бендер-Аббасе, аэропорту Ираншехра, а также в провинциях Бушер и Хузестан.

В городе Бендер-Хомейни погибли семь человек, ещё девять получили ранения. По данным агентства Fars, американские удары повредили два моста. Спасатели и медики оказывают помощь пострадавшим.

Движение между Бендер-Аббасом и Ларом восстановили с ограничениями. Водителям рекомендовали временно не пользоваться этим маршрутом.

Американские военные также высадились на борт танкера Wen Yao в Оманском заливе для проведения досмотра. Центральное командование ВС США сообщило, что перенаправило три коммерческих судна, которые пытались «прорвать блокаду», и вывело из строя ещё одно судно.

Ранее президент США Дональд Трамп отказался продолжать переговоры с Ираном. По словам американского лидера, ситуация изменилась после того, как предыдущие контакты между сторонами не привели к результату. На вопрос журналиста телеканала Fox News Трея Йингста о том, не велись ли переговоры с неподходящими представителями Тегерана, Трамп ответил отрицательно и заявил о нежелании возвращаться к диалогу.