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16 июля, 21:15

США ударили по аэропорту, мосту и железнодорожному узлу Ирана

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вооружённые силы США атаковали несколько транспортных объектов на юге Ирана. Удары пришлись по аэропорту, автомобильному мосту и железнодорожному узлу. Об этом сообщили агентства «Рейтер» и YJC со ссылкой на иранские источники.

Одной из целей стал аэропорт в городе Ираншехр в провинции Систан и Белуджистан. Американские военные также нанесли удар по мосту в городе Бендер-Хемир, который находится в провинции Хормозган.

Кроме того, атаке подвергся железнодорожный узел в портовом городе Бендер-Аббас. По данным YJC, в результате удара пострадали два человека. Информации об их состоянии не приводится. Иранские СМИ также сообщили о взрывах возле Бендер-Аббаса и острова Кешм. Атаки затронули Ахваз, Бушер и Бендер-Хомейни. Данные о масштабах разрушений на этих объектах пока не поступали.

КСИР заявил об ударах Ирана по наступательной инфраструктуре США
КСИР заявил об ударах Ирана по наступательной инфраструктуре США

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США объявило о новой серии атак на Иран вечером 16 июля. Американские военные заявили, что проводят удары пятую ночь подряд и намерены снижать боевые возможности иранской армии. После этого агентство Mizan сообщило о взрывах в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны. Город считается одним из ключевых транспортных узлов Ирана.

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Антон Голыбин
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