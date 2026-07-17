США ударили по аэропорту, мосту и железнодорожному узлу Ирана

Вооружённые силы США атаковали несколько транспортных объектов на юге Ирана. Удары пришлись по аэропорту, автомобильному мосту и железнодорожному узлу. Об этом сообщили агентства «Рейтер» и YJC со ссылкой на иранские источники.

Одной из целей стал аэропорт в городе Ираншехр в провинции Систан и Белуджистан. Американские военные также нанесли удар по мосту в городе Бендер-Хемир, который находится в провинции Хормозган.

Кроме того, атаке подвергся железнодорожный узел в портовом городе Бендер-Аббас. По данным YJC, в результате удара пострадали два человека. Информации об их состоянии не приводится. Иранские СМИ также сообщили о взрывах возле Бендер-Аббаса и острова Кешм. Атаки затронули Ахваз, Бушер и Бендер-Хомейни. Данные о масштабах разрушений на этих объектах пока не поступали.

Ранее Центральное командование Вооружённых сил США объявило о новой серии атак на Иран вечером 16 июля. Американские военные заявили, что проводят удары пятую ночь подряд и намерены снижать боевые возможности иранской армии. После этого агентство Mizan сообщило о взрывах в портовом городе Бендер-Аббас на юге страны. Город считается одним из ключевых транспортных узлов Ирана.