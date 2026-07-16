КСИР заявил об ударах Ирана по наступательной инфраструктуре США

Иранские военные сосредоточили текущие операции на ликвидации наступательного потенциала США в районе Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Мохеби.

По его словам, Вашингтон не сможет навязать Тегерану удобный для себя сценарий противостояния. Мохеби отметил, что иранские силы проводят действия, направленные против инфраструктуры, которую США могут использовать для наступательных операций в регионе. Генерал также отверг возможность того, что Соединённым Штатам удастся превратить конфликт с Ираном в затяжное противостояние на истощение.

Ранее представитель Вооружённых сил Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Ормузский пролив останется закрытым до выполнения условий Тегерана. Решение касается движения судов по одной из ключевых морских торговых артерий. Военные угрозы и внешнее давление, по его словам, не заставят Иран открыть пролив. Тегеран требует от Вашингтона соблюдать договорённости, закреплённые в Исламабаде. Сроки возможного возобновления судоходства он не назвал.