Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 01:38

КСИР заявил об ударах Ирана по наступательной инфраструктуре США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Иранские военные сосредоточили текущие операции на ликвидации наступательного потенциала США в районе Персидского залива. Об этом заявил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Хосейн Мохеби.

По его словам, Вашингтон не сможет навязать Тегерану удобный для себя сценарий противостояния. Мохеби отметил, что иранские силы проводят действия, направленные против инфраструктуры, которую США могут использовать для наступательных операций в регионе. Генерал также отверг возможность того, что Соединённым Штатам удастся превратить конфликт с Ираном в затяжное противостояние на истощение.

ВВС США дважды атаковали иранский порт Сирик
ВВС США дважды атаковали иранский порт Сирик

Ранее представитель Вооружённых сил Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Ормузский пролив останется закрытым до выполнения условий Тегерана. Решение касается движения судов по одной из ключевых морских торговых артерий. Военные угрозы и внешнее давление, по его словам, не заставят Иран открыть пролив. Тегеран требует от Вашингтона соблюдать договорённости, закреплённые в Исламабаде. Сроки возможного возобновления судоходства он не назвал.

Последние новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar