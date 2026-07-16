ВВС США дважды атаковали иранский порт Сирик

Американская авиация по меньшей мере дважды атаковала объекты в портовой зоне города Сирик. Удары нанесли ранним утром по побережью Ормузского пролива в иранской провинции Хормозган. Об этом сообщил телеканал Al Manar.

По данным телеканала, самолёты ВВС США нанесли удары по территории порта Сирик. Сведения о повреждённых объектах, погибших и пострадавших пока не поступали. До этого американская авиация трижды атаковала порт Бендер-Аббас. Этот город считают одним из ключевых транспортных узлов на входе в Персидский залив.

Провинциальный совет Хормозгана также сообщил о повреждениях в районе острова Кешм. В результате ударов частично пострадал завод по производству рыбной муки. Данных о жертвах местные власти не привели.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы США начали вторую за день серию ударов по территории Ирана. Центральное командование ВС США заявило, что целями стали иранские военные объекты, которые якобы создавали угрозу свободному движению судов через Ормузский пролив. Американские военные назвали этот маршрут важной артерией мировой торговли.