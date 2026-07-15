Соединённые Штаты начали вторую за день волну ударов по Ирану

Вооружённые силы США в 22:00 по мск начали вторую серию ударов по территории Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

«Сегодня в 15:00 по восточному времени (ET) вооружённые силы США начали операцию по нанесению второй волны ударов по Ирану. Удары нацелены на иранские военные объекты, используемые для угроз судам, свободно проходящим через Ормузский пролив — международный водный путь, имеющий жизненно важное значение для мировой торговли», — говорится в сообщении.

Как утверждают в командовании, ВС США «привлекают Иран к ответственности по указанию Верховного главнокомандующего».

Ранее Life.ru писал, что в 17:40 Центральное командование Вооружённых сил США заявило о завершении очередной операции против объектов в Иране. Удары были направлены на военные объекты, связанные с ракетным потенциалом страны. Операция длилась около полутора часов. Американские военные использовали высокоточное оружие для поражения нескольких целей. Под обстрел попали системы береговой охраны и районы хранения и запуска крылатых ракет на острове Большой Томб.