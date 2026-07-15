Израиль и Ливан договорились о выводе войск из шести населённых пунктов

Израиль выведет войска из шести населённых пунктов на юге Ливана. Такой договорённости, по сведениям телеканала Al Jadeed, удалось достичь на переговорах в Риме.

По информации канала, стороны согласовали создание первой пилотной зоны к северу и югу от реки Литани. Израильские силы покинут Бурдж-Калавай, Заутар-эль-Гарбия, Заутар-эш-Шаркия, Серифу, Фрун и Эль-Гандурию. На смену им туда зайдут подразделения ливанской армии. Источник в президентском дворце Баабда уточнил, что участники встречи пока не выбрали международную сторону, которая будет следить за ситуацией в этих пилотных зонах.

Не исключено, что мониторинг поручат миротворцам из Органа ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия. Эта миссия действует на Ближнем Востоке с мая 1948 года. Al Jadeed также передаёт, что военные эксперты из трёх стран продолжат обсуждение технических деталей для выработки всеобъемлющего соглашения по мерам безопасности. Встреча проходила в американском посольстве в столице Италии.

26 июня Ливан и Израиль заключили рамочное соглашение по итогам 5 раундов консультаций, прошедших в Вашингтоне при посредничестве США. Документ предусматривает поэтапное восстановление ливанскими вооружёнными силами эффективного суверенного контроля над всей территорией государства, а также вывод израильских войск из оккупированных районов.

Ранее американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре потребовал от израильского премьера Биньямина Нетаньяху незамедлительно вывести войска с территории Ливана и Сирии. Трамп изложил своё требование в предельно прямой и жёсткой форме. Он заявил, что присутствие израильских военных на чужой земле нежелательно для местного населения, поэтому контингенту следует передислоцироваться.