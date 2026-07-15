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14 июля, 21:44

Трамп потребовал от Нетаньяху вывести войска Израиля из Ливана и Сирии

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Обложка © Flickr / The White House / Daniel Torok

Американский президент Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вывести войска из Ливана и Сирии. Эту информацию опубликовал портал Axios.

Собеседники в США и Израиле рассказали о содержании телефонного разговора лидеров. Американский президент прямо изложил свою позицию.

«Они не хотят вас там видеть. Вам следует передислоцироваться», — передаёт слова Трампа источник.

Представитель американской администрации добавил детали беседы. Трамп предупредил израильского коллегу о рисках. Нахождение военных Израиля в Сирии создаёт напряжённость и грозит новой эскалацией конфликта.

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Ранее Тегеран выступил с предупреждением в адрес Израиля. Иранские власти потребовали не участвовать в американских ударах по их территории. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Мохаммад-Багер Зольгадр озвучил жёсткую позицию. Он заявил, что удар по иранской инфраструктуре спровоцирует зеркальный ответ Тегерана.

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Лия Мурадьян
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