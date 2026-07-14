Биньямина Нетаньяху объявили в розыск в Турции

Высший уголовный суд Стамбула выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делу о задержании флотилии «Сумуд», направлявшейся в Газу. Среди статей, по которым обвиняют лидера: «Преступление против человечности», «Геноцид», «Умышленное причинение вреда» и «Истязания».

На имя израильского лидера выдан международный орден на арест. Помимо Нетаньяху, по делу проходят и другие чиновники и министры из еврейского государства.

Напомним, Израиль перехватил все суда международной флотилии «Сумуд», которая направлялась в берегам сектора Газа. Участники миссии собирались доставить жителям палестинского анклава гуманитарную помощь. Позднее в Сети появились шокирующие видео, на которых отлично видно отношение израильских силовиков к общественникам.