Израиль перехватил все суда флотилии «Сумуд» и задержал 430 активистов

Власти Израиля объявили о полном перехвате всех судов флотилии «Сумуд», следовавшей к берегам сектора Газа для доставки гуманитарной помощи. В общей сложности задержаны 430 пропалестинских активистов, говорится в заявлении израильского МИД, опубликованном в соцсети.

«Очередная пиар-флотилия прекратила своё существование. Все 430 активистов были переправлены на израильские суда и направляются в Израиль, где смогут встретиться со своими консульскими представителями», — говорится в сообщении.

По версии Тель-Авива, перехват судов с гумпомощью для жителей Газы якобы соответствует нормам международного права. Захват «‎Сумуда» произошёл в международных водах за сотни километров от израильского побережья. При этом Израиль подчёркивает, что не допустит нарушения «законной» морской блокады анклава.

Акция «Глобальной флотилии «‎Сумуд» стартовала в апреле из портов Испании, Италии и Франции. На более чем 50 судах — 426 человек из 39 стран. Цель участников — создать постоянный гуманитарный морской коридор в Газу. Life.ru сообщал, что сестра президента Ирландии, врач Маргарет Коннолли, оказалась среди участников гуманитарной флотилии, задержанных Израилем у берегов Кипра. Организаторы ранее заявили, что израильские силы перехватили не менее 28 лодок в международных водах примерно в 70 морских милях от Кипра, после чего связь с частью судов была потеряна.