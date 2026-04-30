Корабли с помощью для Газы подали сигнал SOS после приближения военных катеров
© X / GlobalSumudF
«Глобальная флотилия Сумуда», которая везёт гуманитарную помощь в сектор Газа, подала сигнал бедствия. Экипаж сообщил, что к их судам подошли военные катера с вооружёнными людьми. Об этом говорится в заявлении организаторов в Telegram-канале.
По их данным, люди на катерах представились израильскими военными, направили на активистов лазеры и полуавтоматическое штурмовое оружие. В результате связь между лодками была подавлена, после чего экипаж и подал сигнал SOS. Организаторы флотилии расценили произошедшее как угрозу безопасности.
Флотилия, насчитывающая 70 судов из 70 стран, с гуманитарной помощью для сектора Газа, отправилась в путь из Барселоны 15 апреля.
Ранее Франция и Швеция потребовали от Еврокомиссии ввести пошлины на товары из незаконных израильских поселений в Палестине. Ранее такие инициативы блокировались, но на фоне эскалации на Ближнем Востоке позиции стран ЕС могут измениться. Обе страны считают, что Евросоюз должен срочно усилить давление по мере ускорения расширения поселений.
