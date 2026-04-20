Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 апреля, 09:43

Франция и Швеция требуют пошлин для незаконных израильских поселений в Палестине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christophe Licoppe

Франция и Швеция призвали Еврокомиссию ужесточить меры в отношении незаконных израильских поселений на палестинских территориях на Западном берегу. Страны предлагают ввести пошлины и усилить контроль за импортом товаров, поступающих в ЕС с этих территорий, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неофициальный документ.

Обе страны считают, что Евросоюз должен срочно усилить давление по мере ускорения расширения поселений. Ранее подобные инициативы блокировались рядом государств-членов, но на фоне эскалации на Ближнем Востоке позиции могут измениться.

Сегодня в Брюсселе пройдут два мероприятия, посвящённых поиску решения палестинского вопроса на основе принципа двух государств. Официального ответа от Еврокомиссии пока не поступало.

В Германии заявили о курсе ЕС на милитаризацию отношений с Россией
В Германии заявили о курсе ЕС на милитаризацию отношений с Россией

В марте 2025 года израильское правительство признало 13 поселенческих форпостов на Западном берегу реки Иордан населёнными пунктами.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ЕС
  • Франция
  • швеция
  • Израиль
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar