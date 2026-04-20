Франция и Швеция требуют пошлин для незаконных израильских поселений в Палестине

Франция и Швеция призвали Еврокомиссию ужесточить меры в отношении незаконных израильских поселений на палестинских территориях на Западном берегу. Страны предлагают ввести пошлины и усилить контроль за импортом товаров, поступающих в ЕС с этих территорий, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неофициальный документ.

Обе страны считают, что Евросоюз должен срочно усилить давление по мере ускорения расширения поселений. Ранее подобные инициативы блокировались рядом государств-членов, но на фоне эскалации на Ближнем Востоке позиции могут измениться.

Сегодня в Брюсселе пройдут два мероприятия, посвящённых поиску решения палестинского вопроса на основе принципа двух государств. Официального ответа от Еврокомиссии пока не поступало.

В марте 2025 года израильское правительство признало 13 поселенческих форпостов на Западном берегу реки Иордан населёнными пунктами.