Израиль признал 13 еврейских поселений самостоятельными

Израильское правительство признало 13 поселенческих форпостов на Западном берегу реки Иордан населёнными пунктами, сообщает The Times of Israel.

По информации издания, эти поселения были созданы много лет назад без официального разрешения властей, что сделало их незаконными. Позднее некоторые из них были легализованы, когда власти одобрили планы по строительству новых районов для законных поселений на месте незаконных форпостов, даже если они находились на небольшом расстоянии друг от друга.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич в своих социальных сетях охарактеризовал это решение как «значимый шаг» к фактическому суверенитету Израиля над палестинскими территориями. Он добавил, что формальная связь этих поселений с «материнскими» населёнными пунктами создавала множество трудностей в повседневной жизни.