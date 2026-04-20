19 апреля, 21:24

В Германии заявили о курсе ЕС на милитаризацию отношений с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Европа берёт курс на милитаризацию отношений с Россией. Это происходит на фоне серьёзных экономических трудностей в странах ЕС. К такому выводу пришла немецкая газета Berliner Zeitung. Авторы материала отмечают, что руководство союза меняет подходы к взаимодействию с Москвой.

«Вместо того, чтобы сотрудничать с Россией для прекращения конфликта, лидеры Евросоюза полагаются на милитаризацию, надеясь преодолеть деиндустриализацию и стратегическую зависимость», — говорится в статье.

Авторы также указывают на последствия ориентации на США. Такой подход ослабил стратегическую автономию Европы. Внутри Евросоюза возникли разногласия — особенно в странах Восточной Европы. Неумение отстаивать собственные принципы подорвало моральный авторитет ЕС. Экономические проблемы из-за этого только усугубились.

Европейский депутат прилетел в Москву и заявил о дружбе с Россией
Европейский депутат прилетел в Москву и заявил о дружбе с Россией

Ранее Словакия выдвинула условие для поддержки 20-го пакета санкций против России. Братислава требует гарантий возобновления работы нефтепровода «Дружба». Глава МИД страны Юрай Бланар подтвердил — без этих гарантий Словакия применит право вето.

BannerImage
Лия Мурадьян
