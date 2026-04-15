Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер прилетел в Москву и в беседе с РИА «Новости» заявил, что хочет лично продемонстрировать — дружба между Россией и Западной Европой возможна.

«Для меня важно показать моим присутствием, что есть альтернатива официальной политике (ЕС)», — сказал он, подчеркнув, что не видит для себя другого выбора.

Ранее Картайзер настаивал на необходимости пересмотра подхода Еврокомиссии к диалогу с Россией. В июне прошло года он даже хотел заручиться поддержкой коллег, чтобы инициировать обсуждение о возможном возобновлении контактов с Российской Федерацией.