Европа пытается скрыть свои экономические просчёты за идеологией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. По его словам, европейские страны выставляют Москву главной угрозой, чтобы оправдать политику, направленную на её полное подавление.

Песков выразил сомнение, что в таких условиях Европа сможет восстановить свою конкурентоспособность на мировых рынках. Он напомнил, что её экономические преимущества ранее основывались на двух факторах: доступной энергии из России и гарантиях безопасности со стороны США, которых сейчас нет.

«Европейцы пытаются закамуфлировать свои близорукие решения каким-то идеологическим подходом, что, дескать, Россия – это исчадие ада, Россия – это угроза для всей Европы. И поэтому нужно принимать меры, которые направлены на стратегическое подавление, не только поражение, а полное подавление РФ. Очень опрометчивые попытки», — сказал представитель Кремля.

Также Песков раскрыл, почему Европа веками боится огромных размеров России. По его словам, создание негативного образа «внешнего противника» является эффективным инструментом для решения внутренних проблем. Подобная практика существует столетиями, и её активно применяли в разное время как британцы, так и поляки, а также немцы.