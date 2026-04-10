Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 12:08

«Хотят оставить Европу наедине с Россией»: Раскрыт сценарий выхода США из НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

США готовятся покинуть НАТО, оставив Европу один на один с Россией. Такое мнение высказал политолог Игорь Пшеничников. По мнению эксперта, не все аналитики уверены, что республиканцы потеряют большинство в Конгрессе этой осенью. А разговоры Трампа о выходе из НАТО вписываются в общий процесс.

С одной стороны, европейцы хотят своё ядерное оружие под контролем Брюсселя. С другой — Трамп стремится разорвать связи с альянсом. Эти шаги взаимосвязаны, пояснил политолог радио «Комсомольская правда».

Пшеничников добавил, что глубинное государство подталкивает Европу к войне с Россией. Официальные власти при этом дистанцируются. Трамп повторяет — это не их война, США будут наблюдать из-за океана. Белый дом муссирует тему выхода из НАТО, чтобы Брюссель не мог формально вовлечь Вашингтон в конфликт. Эксперт полагает — нынешний президент либо выведет США из альянса, либо нейтрализует действие пятой статьи устава НАТО.

Двойка за поведение: Пока Трамп шантажирует НАТО выходом, ЕС решил стать ядерной державой

Напомним, встреча Трампа с генсеком НАТО Марком Рютте превратилась в скандал. Американский президент обрушил на главу альянса сплошной поток оскорблений. Трамп использовал встречу, чтобы таким путём выплеснуть разочарование из-за отказа Европы участвовать в войне с Ираном.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • ЕС
  • НАТО
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar