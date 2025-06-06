Депутат ЕП Картайзер собирает подписи для возобновления диалога с Россией

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер настаивает на необходимости пересмотра подхода Еврокомиссии к диалогу с Россией, сообщается в материале Politico. По информации издания, Картайзер стремится заручиться поддержкой коллег, чтобы инициировать обсуждение о возможном возобновлении контактов с Российской Федерацией. На данный момент ему удалось собрать восемь подписей в поддержку этой инициативы.

Как отмечает портал, Картайзер посетил Москву с 25 по 28 мая по приглашению Государственной думы. В ходе визита он провёл встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным и замминистра иностранных дел РФ Александром Грушко. После возвращения фракция Европейских консерваторов и реформистов исключила его из своих рядов.