Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июня, 08:20

Депутат ЕП Картайзер собирает подписи для возобновления диалога с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер настаивает на необходимости пересмотра подхода Еврокомиссии к диалогу с Россией, сообщается в материале Politico. По информации издания, Картайзер стремится заручиться поддержкой коллег, чтобы инициировать обсуждение о возможном возобновлении контактов с Российской Федерацией. На данный момент ему удалось собрать восемь подписей в поддержку этой инициативы.

Как отмечает портал, Картайзер посетил Москву с 25 по 28 мая по приглашению Государственной думы. В ходе визита он провёл встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным и замминистра иностранных дел РФ Александром Грушко. После возвращения фракция Европейских консерваторов и реформистов исключила его из своих рядов.

Мирошник: Переговоры Путина и Трампа расширили диалог между США и Россией
Мирошник: Переговоры Путина и Трампа расширили диалог между США и Россией

Сигналы о намерении европейских представителей наладить диалог с Россией звучали и ранее. Так, лидер Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что Евросоюз жалеет о прекращении общения с Россией. Политик отметила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен старается сейчас восстановить контакты с РФ.

Оксана Попова
  • Новости
  • Европарламент
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar