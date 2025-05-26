Лидер Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что Евросоюз жалеет о прекращении общения с Россией. Политик отметила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен старается сейчас восстановить контакты с РФ.

«Одна из ошибок ЕС заключается в том, что мы перестали общаться с Россией», — заявила Пирц-Мусар в интервью изданию Politico.

Однако пока сама Еврокомиссия никак эту информацию не подтвердила. Пирц-Мусар убеждена, что Европе необходимо восстановить прямые переговоры с Москвой. Для начала необходимо сформировать группу опытных дипломатов и заложить основу для возобновления прямых контактов.