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Регион
26 мая, 07:16

Президент Словении сообщила о сигналах ЕС о возобновлении диалога с Россией

Президент Словении Мусар: ЕС хочет наладить контакты с Россией

Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Лидер Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что Евросоюз жалеет о прекращении общения с Россией. Политик отметила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен старается сейчас восстановить контакты с РФ.

«Одна из ошибок ЕС заключается в том, что мы перестали общаться с Россией», заявила Пирц-Мусар в интервью изданию Politico.

Однако пока сама Еврокомиссия никак эту информацию не подтвердила. Пирц-Мусар убеждена, что Европе необходимо восстановить прямые переговоры с Москвой. Для начала необходимо сформировать группу опытных дипломатов и заложить основу для возобновления прямых контактов.

Президент Словении также подчеркнула, что из-за отсутствия переговоров с РФ Евросоюз теряет влияние на мировой арене. Она считает необходимым приложить усилия для того, чтобы Европа была вовлечена в процесс разрешения украинского конфликта.

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Ранее сообщалось, что ЕС боится вывода американских войск из Европы и ждёт заявления президента США Дональда Трампа. Сохраняет в этой стрессовой ситуации лишь канцлер Германии Фридрих Мерц, который уверяет европейских лидеров, что Трамп не решится на этот шаг. В это время глава дипломатии ЕС Кая Каллас продолжает призывать к усилению давления на Россию, чтобы добиться мира.

Алиса Хуссаин
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