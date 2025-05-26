Президент Словении сообщила о сигналах ЕС о возобновлении диалога с Россией
Президент Словении Мусар: ЕС хочет наладить контакты с Россией
Обложка © ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET
Лидер Словении Наташа Пирц-Мусар заявила, что Евросоюз жалеет о прекращении общения с Россией. Политик отметила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен старается сейчас восстановить контакты с РФ.
«Одна из ошибок ЕС заключается в том, что мы перестали общаться с Россией», — заявила Пирц-Мусар в интервью изданию Politico.
Однако пока сама Еврокомиссия никак эту информацию не подтвердила. Пирц-Мусар убеждена, что Европе необходимо восстановить прямые переговоры с Москвой. Для начала необходимо сформировать группу опытных дипломатов и заложить основу для возобновления прямых контактов.
Президент Словении также подчеркнула, что из-за отсутствия переговоров с РФ Евросоюз теряет влияние на мировой арене. Она считает необходимым приложить усилия для того, чтобы Европа была вовлечена в процесс разрешения украинского конфликта.
Ранее сообщалось, что ЕС боится вывода американских войск из Европы и ждёт заявления президента США Дональда Трампа. Сохраняет в этой стрессовой ситуации лишь канцлер Германии Фридрих Мерц, который уверяет европейских лидеров, что Трамп не решится на этот шаг. В это время глава дипломатии ЕС Кая Каллас продолжает призывать к усилению давления на Россию, чтобы добиться мира.