В ЕС выразили опасения по поводу грядущих новостей из США

Члены Европейского союза обеспокоены возможным заявлением президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в Европе. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

В это время канцлер Германии Фридрих Мерц пытается успокоить европейских лидеров, уверяя их, что нет причин для тревоги. Во время визита в Литву он заявил, что пока нет никаких доказательств того, что США выводят войска из Европы.