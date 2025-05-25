В ЕС выразили опасения по поводу грядущих новостей из США
Handelsblatt: ЕС в страхе ждёт объявления США о сокращении военного присутствия
Флаг ЕС и США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomas Ragina
Члены Европейского союза обеспокоены возможным заявлением президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в Европе. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.
В это время канцлер Германии Фридрих Мерц пытается успокоить европейских лидеров, уверяя их, что нет причин для тревоги. Во время визита в Литву он заявил, что пока нет никаких доказательств того, что США выводят войска из Европы.
В публикации отмечается, что дипломаты ЕС ожидают официального объявления США о сокращении военного присутствия в Европе в ближайшие месяцы, хотя конкретные сроки и масштабы пока неизвестны. В НАТО также готовятся к такому развитию событий и внимательно следят за ситуацией.
Напомним, что ранее Трамп усомнился в готовности стран НАТО заступиться за США в случае угрозы. Именно поэтому политик хочет отказаться от защиты партнёров по альянсу.