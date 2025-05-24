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Регион
24 мая, 12:19

СМИ бьют тревогу: Решение Трампа по Украине может обернуться кошмаром для Европы

The Guardian: В Европе беспокоятся, что Трамп может бросить Украину ради РФ

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

В Европе растёт беспокойство по поводу вероятных изменений в американской стратегии по отношению к Украине и России, особенно в контексте возможного усиления экономического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на источники в ЕС.

«Трамп предпочёл диалог с Кремлём, а не санкции. Это ставит под удар единство Запада и оставляет Киев без критической поддержки», — отмечает британское издание.

В материале уточняется, что европейские лидеры были крайне разочарованы исходом телефонного разговора между Трампом и Путиным 19 мая. Их надежды на ужесточение санкций против России не оправдались. Мягкий тон беседы и нежелание США усиливать давление на Москву, по мнению европейских политиков, сигнализируют о возможном снижении интереса США к украинскому конфликту, что вызывает серьёзную тревогу в Европе.

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Ранее Life.ru сообщал, что Киев готовит для Евросоюза 40-страничный список санкций против России. В нём предлагается арестовать российские активы и ограничить покупку нашей нефти. Тем временем президент США Дональд Трамп не спешит вводить санкции против России.

Мария Любицкая
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