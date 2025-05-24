СМИ бьют тревогу: Решение Трампа по Украине может обернуться кошмаром для Европы

В Европе растёт беспокойство по поводу вероятных изменений в американской стратегии по отношению к Украине и России, особенно в контексте возможного усиления экономического сотрудничества между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на источники в ЕС.

«Трамп предпочёл диалог с Кремлём, а не санкции. Это ставит под удар единство Запада и оставляет Киев без критической поддержки», — отмечает британское издание.