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Регион
25 мая, 22:31

В ЕС запросили отсрочку для подготовки торгового соглашения с США

Фон дер Ляйен: Евросоюз рассчитывает заключить сделку с США к 9 июля

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © X / Ursula von der Leyen

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © X / Ursula von der Leyen

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудила будущее двусторонних торговых отношений. По её словам, Евросоюзу необходимо время до 9 июля, чтобы сформировать полноценный пакет предложений.

«Хорошо поговорили с американским президентом. ЕС и США разделяют самые значимые и тесные торговые отношения в мире. Европа готова к быстрому и решительному продвижению переговоров. Чтобы достичь хорошей сделки, нам нужно время до 9 июля», — написала она в соцсети X.

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Напомним, 23 мая хозяин Белого дома призвал ввести 50% таможенные пошлины на товары из Европейского Союза, начиная с 1 июня 2025 года. Трамп раскритиковал торговую политику ЕС, указав на корпоративные штрафы и годовой дефицит США в $250 млрд. Позднее республиканец подтвердил неизменность решения, но предложил европейским компаниям путь для их отмены — перенос производств в Штаты.

Тимур Хингеев
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