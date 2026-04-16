Глава МИД Словакии поставил ультиматум ЕС по санкциям против России
Юрай Бланар. Обложка © ТАСС / EPA
Словакия поставила условием для одобрения 20-го пакета санкций ЕС против России получение гарантий по возобновлению работы нефтепровода «Дружба». Глава МИД страны Юрай Бланар подтвердил, что без этих гарантий Братислава воспользуется правом вето. Его слова передаёт агентство ČTK.
«Словакия готова блокировать принятие предстоящего двадцатого пакета санкций Европейского союза против России (...) до тех пор, пока Братислава не получит гарантий возобновления работы нефтепровода «Дружба», — сказал министр.
Ранее Украина не дала согласия на инспекцию газопровода «Дружба» экспертами ЕС, хотя миссия уже прибыла. Киев не намерен брать ответственность за поставки нефти даже после ремонта трубопровода. По словам Зеленского, вопросы транспортировки должны решать европейцы, возможно, через схему финансирования в обмен на возобновление поставок.
