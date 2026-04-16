Глава МИД Словакии поставил ультиматум ЕС по санкциям против России

Словакия поставила условием для одобрения 20-го пакета санкций ЕС против России получение гарантий по возобновлению работы нефтепровода «Дружба». Глава МИД страны Юрай Бланар подтвердил, что без этих гарантий Братислава воспользуется правом вето. Его слова передаёт агентство ČTK.

«Словакия готова блокировать принятие предстоящего двадцатого пакета санкций Европейского союза против России (...) до тех пор, пока Братислава не получит гарантий возобновления работы нефтепровода «Дружба», — сказал министр.