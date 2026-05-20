«Курорт закончился»: Министр похвастался маски-шоу с членами флотилии в Газе и вызвал скандал

В Израиле разгорелся политический скандал после публикации видео, на котором задержанных участников пропалестинской флотилии, направлявшейся к сектору Газа, ставят на колени и затягивают руки жгутами. Ролик в своём аккаунте разместил министр национальной безопасности, лидер ультраправой партии «Оцма Йехудит» Итамар Бен-Гвир, известный радикальными заявлениями в отношении палестинцев, иранцев и прочих «врагов» еврейского государства.

«Курорт закончился», — подписал видео политик.

Бен-Гвир выложил кадры жестокого задержания пропалестинской флотилии. Видео © X/Gideonsaar

На кадрах видно, как одна из активисток кричит «Свободу Палестине», после чего её прижимают лицом к полу. Действия министра осудили глава МИД Гидеон Саар, назвавший поступок «позорным» и вредящим Израилю, и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«То, как министр Бен-Гвир обращался с участниками флотилии, не соответствует ценностям и нормам Государства Израиль», — заявил Нетаньяху.

Глава правительства поручил депортировать задержанных. Бен-Гвир в ответ обвинил Саара в том, что тот «сотрудничает с врагами Израиля» и «не даёт нам победить в этой войне».

Напомним, израильские власти объявили о полном перехвате всех судов флотилии «Сумуд», следовавшей с гуманитарной помощью к берегам сектора Газа; задержаны 430 пропалестинских активистов. По заявлению израильского МИД, активистов переправили на израильские суда и направляют в Израиль, где они смогут встретиться с консульскими представителями. Тель-Авив утверждает, что перехват (произошедший в международных водах за сотни километров от израильского побережья) соответствует нормам международного права, и заявляет, что не допустит нарушения «законной» морской блокады анклава.