Нетаньяху рассказал о вспышке гнева Грэма* во время последнего разговора

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о напряжённом моменте последней беседы с умершим американским сенатором Линдси Грэмом*. По словам израильского политика, разговор завершился эмоциональной реакцией собеседника после обсуждения возможностей Израиля самостоятельно защищать свои интересы.

В эфире телеканала Fox News Нетаньяху заявил, что во время последнего разговора с Грэмом* он говорил о способности Израиля самостоятельно обеспечивать безопасность страны и защищать интересы, которые совпадают с интересами США. По словам премьера, такая позиция вызвала у сенатора резкую реакцию.

«Он пришёл в ярость. Он сказал: «Ни за что, так нельзя», – рассказал Нетаньяху.

Других подробностей беседы израильский лидер не привёл. Не уточняется также, когда именно состоялся этот разговор и какие вопросы обсуждали политики помимо темы безопасности.

Линдси Грэм* был сенатором-республиканцем от Южной Каролины и занимал жёсткую позицию по вопросам внешней политики США. О его смерти стало известно 11 июля после непродолжительной болезни.

Ранее Life.ru писал, что предварительной причиной смерти Линдси Грэма* назвали расслоение аорты. В офисе сенатора сообщили, что заболевание было связано с атеросклеротическим сердечно-сосудистым нарушением. Окончательные выводы должны сделать после завершения токсикологических и микроскопических исследований.

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