Кончина американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* создала серьёзные препятствия для введения очередного пакета ограничений на поставки российских энергоносителей. Об этом сообщило издание Politico.

«После смерти Грэма* попытки ввести экономические санкции против России оказались под вопросом», — отмечается в материале.

Журналисты обращают внимание, что сенатор публично объявил о поддержке собственного плана. Документ предполагал введение специальных пошлин для стран, приобретающих российскую нефть и газ. Теперь сторонники покойного парламентария способны сплотиться и принять законопроект как дань памяти коллеге.

Однако реализация данной инициативы сталкивается с серьёзными трудностями. Главный лоббист законопроекта покинул Капитолийский холм, нет и ключевого союзника Митча Макконнелла. Из-за этого судьба санкционного пакета остаётся неопределённой.

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