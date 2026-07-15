США сообщили о завершении новой серии ударов по объектам Ирана

Центральное командование Вооружённых сил США заявило о завершении очередной операции против объектов в Иране. Удары были нанесены по военным целям, связанным с ракетными возможностями страны. Об этом сообщили в пресс-службе СЕНТКОМ.

Операция продолжалась около полутора часов. В ходе неё американские военные применили высокоточное оружие против ряда объектов. Под удары попали системы береговой охраны, а также районы хранения и запуска крылатых ракет на острове Большой Томб.

«Они ещё больше ослабили способность Ирана наносить удары по торговым судам в Ормузском проливе», — говорится в сообщении

Ранее эксперты оценили внешнеполитический курс администрации президента США Дональда Трампа и отметили сложности с реализацией заявленных инициатив. Прежняя стратегия Белого дома оказалась недостаточно эффективной в новых условиях. Американская администрация пока не сформировала альтернативный подход.