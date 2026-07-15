Война США и Ирана 15 июля: удары по Дехлорану и заводу в Иламе, КСИР атаковал базы в Бахрейне и Кувейте Оглавление США атаковали завод минеральных вод и продолжают переговоры с Ираном Иран атакует базы США на Ближнем Востоке Цены на нефть растут из-за конфликта США и Ирана Лондон обвиняет Иран в терактах на территории Европы 15 июля 2026 года США возобновили морскую блокаду Ирана, а КСИР ответил ударами по американским базам в Бахрейне, Кувейте и Иордании, Ормузский пролив закрыт, мировые цены на нефть растут — дайджест Life.ru. 15 июля, 09:36 15 июня 2026 года КСИР уничтожил F-35 и Patriot в Кувейте, США бомбят ракетные базы Ирана. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

США атаковали завод минеральных вод и продолжают переговоры с Ираном

ВС США возобновили морскую блокаду судов, которые следуют в порты Ирана, а также к прибрежным районам. Для этого на Ближнем Востоке американские силы задействуют больше 20 кораблей и сотни военных вертолётов, об этом сообщили в Центральном командовании США.

Кроме того, соединение завершило операцию по нанесению ударов на территории Ирана, которая длилась около семи часов. Атакованы десятки военных целей в районе Ормузского пролива.

— Американские истребители, БПЛА и корабли наносили высокоточные удары по ракетным объектам, базам дронов, военно-морским силам и системам береговой охраны Тегерана, — говорится в заявлении Центрального командования.

Один из ударов был зафиксирован в городе Дехлоран. В иранской провинции Илам три снаряда упали на территории фабрики по производству минеральной воды.

Президент США Дональд Трамп объявил, что атаки по Ирану будут продолжаться до тех пор, пока он не скажет «хватит».

— Мы уничтожим все их мосты, все электростанции, если они не согласятся на переговоры, — заявил американский лидер.

Однако контакты между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. Во время диалога американские чиновники рекомендовали своим коллегам из Ирана всё-таки заключить сделку с Белым домом.

Иран атакует базы США на Ближнем Востоке

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил об ударе по Бахрейну. Целью были центры управления, склады и хранилища топлива Пятого флота США. Вся атакованная военная инфраструктура была уничтожена, сообщает агентство IRNA.

— В рамках шестой волны операции «Наср-2» бойцы Воздушно-космических сил КСИР нанесли удар по американской базе Аль-Азрак в Иордании, разгромив ангары истребителей F-15, F-16 и F-35 и уничтожив несколько беспилотников MQ9, — сообщает агентство со ссылкой на заявление КСИР.

Представители КСИР. Фото © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

В Кувейте иранские силы также атаковали военную базу Вашингтона. Согласно заявлению КСИР, на объекте были уничтожены комплекс противовоздушной обороны Patriot, а также реактивная установка залпового огня HIMARS. Кроме того, разгромлены центр спутниковой связи, радары систем ПВО и ПРО.

— Во время четвёртой волны операции «Наср-2» был уничтожен главный центр обеспечения американской армии в Западной Азии, который находится в кувейтской Мина-Абдалле, — передаёт агентство IRIB.

Кроме того, в КСИР заявили, что, пока продолжается агрессия со стороны США, с Ближнего Востока не удастся экспортировать нефть и газ. В Корпусе добавили, что действия Вашингтона приведут только к задержке открытия Ормузского пролива, передаёт Reuters.

Цены на нефть растут из-за конфликта США и Ирана

Мировые цены на нефть начали расти на фоне обострения военного конфликта между США и Ираном, а также из-за логистических сложностей в Ормузском проливе.

Впервые с 12 июня стоимость барреля марки Brent поднялась выше 87 долларов. Энергоноситель марки WTI также прибавил в цене — до 80,9 доллара. При этом стоимость российского сорта Urals утром 15 июля торгуется по 66 долларов за баррель, прибавив почти 5 долларов буквально за несколько часов, следует из данных площадки для торгов.

Лондон обвиняет Иран в терактах на территории Европы

Временного поверенного в делах Ирана Али Насимфара вызвали в МИД Великобритании. Поводом стали нападения, которые совершались в Европе с марта по май текущего года и якобы были скоординированы КСИР.

— 14 июля Министерство иностранных дел Великобритании вызвало иранского поверенного в ответ на роль сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции в руководстве прокси-группами для проведения серии атак на территории Европы, — говорится в заявлении британского ведомства.

Авторы Артём Артёмов