Иран заявил, что не откроет Ормузский пролив под давлением США

Ормузский пролив останется закрытым до выполнения условий Тегерана. Решение касается движения судов по одной из ключевых морских торговых артерий. Об этом заявил представитель Вооружённых сил Ирана Мохаммад Акраминия, слова которого приводит агентство Mehr.

По словам Акраминии, военные угрозы и внешнее давление не заставят Иран открыть пролив. Тегеран требует от Вашингтона соблюдать договорённости, закреплённые в Исламабаде.

«Приверженность Америки условиям исламабадского меморандума о взаимопонимании, прекращение всех боевых действий и соблюдение суверенных прав Ирана являются нашими условиями для открытия этой морской артерии», — сообщил он.

Представитель Вооружённых сил добавил, что пролив останется закрытым, пока другие стороны не учтут позицию Ирана. Тегеран также намерен расценивать действия США и их союзников вне положений меморандума как нарушение своего суверенитета. Акраминия предупредил, что иранские военные будут пресекать подобные действия. Сроки возможного возобновления судоходства он не назвал.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы США начали вторую за день серию ударов по территории Ирана. Центральное командование ВС США заявило, что целями стали иранские военные объекты, которые якобы использовали для создания угроз судам в Ормузском проливе. Американская сторона назвала этот маршрут международным водным путём, имеющим важное значение для мировой торговли.