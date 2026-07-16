США атаковали четыре объекта в иранском Ахвазе и вывели из строя танкер Belma

В Ахвазе на юго-западе Ирана ночью прогремела серия мощных взрывов. По данным телеканала Al Mayadeen, в разных районах города были атакованы как минимум четыре объекта.

ВС США нанесли удар по танкеру Belma. Видео © X / U.S. Central Command

После падения нескольких ракет в районе больницы имени Шахида Багаи власти начали эвакуацию пациентов и сотрудников медицинского учреждения. Другие подробности последствий ударов не приводятся. Ахваз — административный центр провинции Хузестан с населением около 1,2 млн человек. Город считается одним из главных промышленных центров Ирана, а также играет ключевую роль в нефтегазовой отрасли страны.

Кроме того, Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о проведении операции против нефтяного танкера Belma в Персидском заливе. Судно под флагом Кюрасао следовало в сторону острова Харк и не выполнило несколько предупреждений.

«Силы Центрального командования США зафиксировали прохождение танкера «Белма» под флагом Кюрасао через международные воды в направлении острова Харг. Это коммерческое судно проигнорировало многочисленные предупреждения, пытаясь нарушить американскую блокаду. Американский самолёт вывел судно из строя, выпустив ракеты «Хеллфайр» по его дымовой трубе. Судно больше не направляется в Иран», — говорится в заявлении.

Командование также напомнило о возобновлении с 14 июля мер морской блокады в отношении судов, следующих в иранские порты или из прибрежных районов страны. За первые 24 часа, по данным CENTCOM, два коммерческих судна изменили маршрут, а ещё одно было выведено из строя.

Ранее CENTCOM объявил о начале второй серии ударов по территории Ирана. Подчёркивалось, что атака нацелена на иранские военные объекты, используемые для угроз судам, проходящим через Ормузский пролив. Как утверждают в командовании, ВС США «привлекают Иран к ответственности по указанию Верховного главнокомандующего».