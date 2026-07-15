Названы сроки восстановления поставок нефти через Ормузский пролив

Восстановление привычных объёмов поставок нефти с Ближнего Востока может занять от двух до трёх месяцев даже после полного открытия Ормузского пролива. Такой прогноз привели эксперты Международного валютного фонда.

В аналитической записке МВФ отмечается, что после нормализации судоходства потребуется время для возвращения значительной части нефтяных потоков. Специалисты также предупредили о рисках долгосрочных потерь добычи.

«Оценки со стороны [топливной] отрасли наводят на мысль, что уйдет два-три месяца, прежде чем сможет восстановиться значительная доля потоков нефти — после полного открытия этой водной артерии», — говорится в документе.

Дополнительной проблемой в фонде назвали возможные сложности с восстановлением добычи на отдельных месторождениях. Если остановка производства затянется, часть мощностей может быть потеряна из-за нехватки инвестиций.

Ситуация вокруг важнейшего нефтяного маршрута обострилась после конфликта между США и Ираном. В Тегеране ранее заявили об ограничении прохода судов, связанных с Вашингтоном, Израилем и их союзниками.

Через Ормузский пролив проходит около четверти мировой торговли нефтью и примерно пятая часть поставок сжиженного природного газа. Несмотря на попытки договориться о прекращении огня, в июле США возобновили удары по Ирану, что вновь усилило напряжённость в регионе.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил об альтернативах Ормузскому проливу для транзита нефти. По его словам, США ищут такие варианты.