Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 22:31

Морпехи США высадились на танкер в Оманском заливе для проверки

Обложка © X / U.S. Central Command

Обложка © X / U.S. Central Command

Морпехи ВС США высадились на борт танкера «Вэнь Яо» в Оманском заливе для проведения проверки судна. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

Морпехи ВС США высадились на борт танкера. Видео © X / U.S. Central Command

«В Оманском заливе морские пехотинцы США из 11-й экспедиционной группы морской пехоты провели досмотр на борту танкера «Вэнь Яо», — говорится в сообщении.

В CENTCOM заявили, что действия американских сил связаны с обеспечением соблюдения морской блокады Ирана. Военные перенаправили три коммерческих судна, которые, по их утверждению, пытались нарушить ограничения, а также вывели из строя одно судно после отказа подчиниться требованиям.

Американское командование отмечает, что воды в районе Ормузского пролива и Оманского залива остаются открытыми для судоходства, за исключением кораблей и танкеров, которые пытаются нарушить установленный США режим ограничений.

США ударили по аэропорту, мосту и железнодорожному узлу Ирана
США ударили по аэропорту, мосту и железнодорожному узлу Ирана

А ранее CENTCOM объявило о начале новой серии ударов по Ирану. Отмечается, что атаки идут пятую ночь подряд. Прогремели взрывы в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана — это один из важнейших транспортных узлов страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar