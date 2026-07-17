Морпехи США высадились на танкер в Оманском заливе для проверки

Морпехи ВС США высадились на борт танкера «Вэнь Яо» в Оманском заливе для проведения проверки судна. Об этом сообщило Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM).

Морпехи ВС США высадились на борт танкера. Видео © X / U.S. Central Command

«В Оманском заливе морские пехотинцы США из 11-й экспедиционной группы морской пехоты провели досмотр на борту танкера «Вэнь Яо», — говорится в сообщении.

В CENTCOM заявили, что действия американских сил связаны с обеспечением соблюдения морской блокады Ирана. Военные перенаправили три коммерческих судна, которые, по их утверждению, пытались нарушить ограничения, а также вывели из строя одно судно после отказа подчиниться требованиям.

Американское командование отмечает, что воды в районе Ормузского пролива и Оманского залива остаются открытыми для судоходства, за исключением кораблей и танкеров, которые пытаются нарушить установленный США режим ограничений.

А ранее CENTCOM объявило о начале новой серии ударов по Ирану. Отмечается, что атаки идут пятую ночь подряд. Прогремели взрывы в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана — это один из важнейших транспортных узлов страны.