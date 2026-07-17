США нанесли удары по авиабазе и морской базе в иранской провинции Бушер

Вооружённые силы США в ходе атаки на юге Ирана поразили авиабазу и военно-морскую базу в провинции Бушер. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заместителя губернатора региона Ахмада Джаханияна.

По его данным, несколько ракет США достигли расположенных в Бушере авиабазы и морской базы. Представитель заявил об атаке вскоре после её начала, однако не сообщил о масштабах возможных повреждений и наличии пострадавших.

Ранее Life.ru писал, что ВС США атаковали несколько транспортных объектов на юге Ирана. Одной из целей стал аэропорт в городе Ираншехр в провинции Систан и Белуджистан. Американские военные также нанесли удар по мосту в городе Бендер-Хемир, который находится в провинции Хормозган. Кроме того, атаке подвергся железнодорожный узел в портовом городе Бендер-Аббас.