Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 00:12

США нанесли удары по авиабазе и морской базе в иранской провинции Бушер

Обложка © X / U.S. Central Command

Обложка © X / U.S. Central Command

Вооружённые силы США в ходе атаки на юге Ирана поразили авиабазу и военно-морскую базу в провинции Бушер. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на заместителя губернатора региона Ахмада Джаханияна.

По его данным, несколько ракет США достигли расположенных в Бушере авиабазы и морской базы. Представитель заявил об атаке вскоре после её начала, однако не сообщил о масштабах возможных повреждений и наличии пострадавших.

Морпехи США высадились на танкер в Оманском заливе для проверки
Морпехи США высадились на танкер в Оманском заливе для проверки

Ранее Life.ru писал, что ВС США атаковали несколько транспортных объектов на юге Ирана. Одной из целей стал аэропорт в городе Ираншехр в провинции Систан и Белуджистан. Американские военные также нанесли удар по мосту в городе Бендер-Хемир, который находится в провинции Хормозган. Кроме того, атаке подвергся железнодорожный узел в портовом городе Бендер-Аббас.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Иран
  • США
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar