Два солдата армии США погибли и один пропал при ударах Ирана по Иордании

Два военнослужащих армии США погибли, а ещё один пропал без вести после иранских ударов по американским военным объектам в Иордании. Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) опубликовало эту информацию в социальной сети X.

«Два военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою, в то время как силы СЕНТКОМ и партнёров отражали атаки иранских баллистических ракет и беспилотников», — сообщили в командовании. Ещё один военнослужащий числится пропавшим без вести.

Представители ведомства добавили, что госпиталь принял четверых военных. Ещё несколько солдат получили лёгкие ранения.

Иранские военные утром 18 июля объявили о серии атак на объекты, связанные с армией США, в нескольких странах Ближнего Востока. По их словам, ракеты поразили авиабазу «Маваффика Салти» в Иордании. Там базируются американские военные. Также удары накрыли склад боеприпасов в лагере Аль-Удайри и аналогичные объекты на авиабазе «Али аль-Салем» в Кувейте.