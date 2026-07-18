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18 июля, 18:49

Два солдата армии США погибли и один пропал при ударах Ирана по Иордании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Два военнослужащих армии США погибли, а ещё один пропал без вести после иранских ударов по американским военным объектам в Иордании. Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) опубликовало эту информацию в социальной сети X.

«Два военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою, в то время как силы СЕНТКОМ и партнёров отражали атаки иранских баллистических ракет и беспилотников», — сообщили в командовании. Ещё один военнослужащий числится пропавшим без вести.

Представители ведомства добавили, что госпиталь принял четверых военных. Ещё несколько солдат получили лёгкие ранения.

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Иранские военные утром 18 июля объявили о серии атак на объекты, связанные с армией США, в нескольких странах Ближнего Востока. По их словам, ракеты поразили авиабазу «Маваффика Салти» в Иордании. Там базируются американские военные. Также удары накрыли склад боеприпасов в лагере Аль-Удайри и аналогичные объекты на авиабазе «Али аль-Салем» в Кувейте.

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Лия Мурадьян
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