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12 августа, 15:32

«Они меня пристрелят»: Криворожские военкомы избили латыша, проигнорировав его паспорт

Сотрудники ТЦК избили гражданина Латвии в Кривом Роге

Паспорт пострадавшего гражданина Латвии. Обложка © «Страна.ua».

Паспорт пострадавшего гражданина Латвии. Обложка © «Страна.ua».

Мужчина с окровавленным лицом заявил, что его избили сотрудники ТЦК в Кривом Роге, несмотря на наличие гражданства Латвии. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На записи пострадавшему предлагают вызвать скорую помощь. Мужчина отказывается, объясняя это страхом за свою жизнь.

«Они людоловы, они меня пристрелят», — отвечает он прохожей, которая уговаривает его дождаться врачей.

По информации украинских пабликов, мужчина предъявлял представителям военкомата латвийский паспорт, но это не спасло его от избиения. Подтверждений его гражданства и обстоятельств предполагаемого нападения пока нет.

При этом источники издания в Сухопутных войсках Украины отрицают причастность сотрудников ТЦК к произошедшему. Официальных заявлений военного ведомства и правоохранительных органов на момент публикации не поступало.

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Ранее Life.ru сообщал о другом избиении мужчины в Кривом Роге, в котором также обвиняли сотрудников ТЦК. На опубликованных кадрах у пострадавшего были видны многочисленные гематомы, а сам он с трудом дышал.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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