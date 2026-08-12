Мальчик с размаху бросил игрушку в сотрудников территориального центра комплектования, которые силой заталкивали мужчину в микроавтобус в украинском Ковеле. Кадры опубликовал паблик Stop TCK Ukraine.

Мальчик пытался помещать бусификации. Видео © Telegram / Stop TCK Ukraine

На записи видно, как несколько человек в форме тащат сопротивляющегося мужчину к машине. Он кричит, что у него больное сердце и зовёт на помощь. Находившийся рядом ребёнок подбежал к ним и бросил игрушку в сторону одного из участников задержания. Кем мальчик приходится мужчине, неизвестно.

Ранее Life.ru показывал, как украинские военкомы устроили облаву на мужчину прямо на приусадебном участке. На кадрах, разошедшихся по местным пабликам, сотрудники ТЦК силой уволакивают мужчину с огорода, а двух находившихся рядом женщин валят на землю и удерживают. Точное место происшествия неизвестно.