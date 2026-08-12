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12 августа, 15:09

Мальчик бросил игрушку в сотрудников ТЦК, задерживавших мужчину в Ковеле

Обложка © Telegram / Stop TCK Ukraine

Обложка © Telegram / Stop TCK Ukraine

Мальчик с размаху бросил игрушку в сотрудников территориального центра комплектования, которые силой заталкивали мужчину в микроавтобус в украинском Ковеле. Кадры опубликовал паблик Stop TCK Ukraine.

Мальчик пытался помещать бусификации. Видео © Telegram / Stop TCK Ukraine

На записи видно, как несколько человек в форме тащат сопротивляющегося мужчину к машине. Он кричит, что у него больное сердце и зовёт на помощь. Находившийся рядом ребёнок подбежал к ним и бросил игрушку в сторону одного из участников задержания. Кем мальчик приходится мужчине, неизвестно.

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Ранее Life.ru показывал, как украинские военкомы устроили облаву на мужчину прямо на приусадебном участке. На кадрах, разошедшихся по местным пабликам, сотрудники ТЦК силой уволакивают мужчину с огорода, а двух находившихся рядом женщин валят на землю и удерживают. Точное место происшествия неизвестно.

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Юрий Лысенко
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