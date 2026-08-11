«Будем как запуганные мыши»: Певица Оля Полякова заявила, что Украина живёт в концлагере

Украину сложно назвать свободной страной, пока по улицам разъезжают сотрудники ТЦК, вселяя страх в местных жителей. Такое мнение высказала украинская певица Оля Полякова.

По её словам, многочисленные ролики с силовыми задержаниями мужчин привели к тому, что граждане стали бояться вмешиваться в происходящее. Артистка считает, что люди уже не понимают, где заканчиваются законные действия и начинается произвол.

«Скоро мы все будем напуганные, запуганные, мыши, которые сидят по своим норам и боятся даже нос высунуть», — заявила Полякова.

Певица также раскритиковала безразличие окружающих, которые предпочитают пройти мимо даже тогда, когда видят, как военкомы толпой пинают мобилизованного, пытаясь затащить его в свой микроавтобус.

«Украина уже не свободная страна. Мы столько лет боремся, чтобы быть свободными. Какие мы свободные?» — возмутилась артистка.

Сложившуюся обстановку она сравнила с концлагерем и заявила, что украинцы боятся свободно высказываться, фотографироваться «не с теми» людьми, выступать не там и неправильно реагировать на происходящее.

Но сами сотрудники ТЦК не хотят на фронт так же сильно, как и остальные украинцы. Ранее Life.ru рассказывал, что украинские военкомы получили план по мобилизации до 40 тысяч человек ежемесячно. Если необходимого количества не набралось, то воевать идёт сам работник военкомата.