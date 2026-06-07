«Боже, прости»: Певица Оля Полякова взобралась на распятье в образе Христа и накликала беду

Украинская певица Оля Полякова оказалась в эпицентре громкого скандала после выхода нового клипа. В видео, которое уже появилось в соцсетях, артистка предстала в образе распятого Иисуса Христа. Кроме того, в композиции используется нецензурная лексика.

Кадр из клипа © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polyakovamusic

Клип был снят в рамках одиозного музыкального проекта Поляковой под названием TheNogi. Как заявляют авторы, песня посвящена жизни, которую не стоит ставить на паузу. Однако внимание зрителей привлёк совсем другой фрагмент — тот самый, где певица изображает распятого Христа.

Кадр из клипа © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polyakovamusic

Пользователи соцсетей не сдерживают эмоций. Многие назвали использование образа распятия в развлекательном контенте богохульством и кощунством. Вот лишь некоторые из комментариев:

Кадр из клипа © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / polyakovamusic

«Полякова пробила дно, да унизить веру и святых — это просто ужас… я не знаю, какие слова подобрать»;

«Боже, Господи мой… прости им, ибо не знают, что делают они»;

«Бог осмеян быть не может»;

«Когда нет внутренней цензуры, о культуре говорить не надо. Это полная деградация».

Некоторые комментаторы также провели параллели с западными звёздами, которые не раз шокировали публику подобными перформансами: «Богохульствуют обычно те, в ком не нравится Иисус, а именно бесы. Мадонна, Бейонсе, Леди Гага, те, кто служат несколько иной структуре, продав душу, делают такие же перформансы на сцене и ещё обряды и ритуалы. Пипл хавает. Шутили над всеми религиями, но нет… им нетерпим только Христос».

Ранее президент США Дональд Трамп поделился в своей соцсети Truth Social необычной картинкой, созданной искусственным интеллектом. На ней Иисус обнимает Трампа. На заднем плане виден американский флаг, а над головами обоих сияют нимбы. В подписи к изображению говорится, что Трамп — это «козырная карта, которую разыграл Бог».