16 апреля, 01:49

Трамп назвал замечательным свой образ в объятиях Иисуса с нимбом

Обложка © Truth Social / realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп оценил фотографию, на которой его обнимает Иисус. Американский лидер разместил репост изображения в соцсети Truth Social. Картинку создал искусственный интеллект. На заднем плане — государственный флаг США. Над головами Христа и Трампа светится нимб.

В тексте к изображению отмечается, что Трамп — «разыгранная Богом козырная карта».

«Радикальные левые безумцы могут не одобрять это, но я считаю, что это просто замечательно!» — прокомментировал репост президент США.

Ранее Трамп уже примерял на себя образ Иисуса Христа. Он опубликовал две ИИ-картинки. На одном изображении он предстал в образе целителя — в белом одеянии и красной накидке. Позже он удалил пост и пояснил — его показали в образе врача, а не в религиозном контексте.

Лия Мурадьян
