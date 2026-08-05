Территориальные центры комплектования получили план по мобилизации до 40 тыс. украинцев ежемесячно. Такое требование действует на Украине, сообщили ТАСС представители пророссийского подполья.

ТЦК выполняют на Украине функции военкоматов. По сведениям подполья, власти планируют призвать до конца 2026 года 500 тыс. человек. Сотрудников центров, которые не выполняют ежемесячный показатель, могут направить в зону боевых действий. Источник связал с этим усиление мобилизационных мероприятий.

«Началась настоящая охота на людей», — сообщили в подполье.

По данным источника, сотрудники ТЦК начали проводить ночные рейды и устанавливать блокпосты на выездах из небольших населённых пунктов. В июне на Украине зафиксировали около 20 вооружённых нападений на представителей центров комплектования.

В Запорожье сотрудники ТЦК дежурят у выездов из спальных районов и частного сектора, утверждает подполье. Они выбирают время смены работников промышленных предприятий, останавливают маршрутки и забирают пассажиров до прибытия на работу.

В сельских районах сотрудники центров действуют вместе с Национальной полицией. По информации источника, несколько машин перекрывают основные перекрёстки, после чего группы обходят дома жителей. Представители ТЦК объясняют такие проверки необходимостью уточнить сведения об имуществе.

Подполье связывает изменение методов работы территориальных центров с планом по ежемесячному пополнению ВСУ.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский подписал закон, который разрешает бывшим заключённым служить в территориальных центрах комплектования. Документ также предоставляет им ежегодный отпуск. После 12 месяцев службы такие военнослужащие получают право перейти в другое подразделение. При ранении или болезни они могут продолжить службу в частях обеспечения либо в ТЦК. Закон также позволяет досрочно расторгнуть контракт при инвалидности из-за боевого ранения или заболевания, полученного во время службы. Аналогичное право возникает после возвращения из плена.