На Украине разгорается скандал вокруг действий экстренных служб. Местная жительница Ольга Ковальчук сообщила, что во время пожара, уничтожившего значительную часть её дома, прибывшие на место сотрудники полиции доставили туда представителя территориального центра комплектования (ТЦК).

На Украине полиция приехала на пожар, прихватив с собой сотрудница ТЦК. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wotamynac_2025

По словам женщины, которая поделилась деталями происшествия в социальных сетях, ночью она рассчитывала увидеть у своего жилища расчёты спасателей и медиков. Однако вместо оказания помощи семья столкнулась с сотрудниками ТЦК.

«За одну ночь мы потеряли большую часть того, что годами строили своими руками. Но самое страшное началось потом. Вместо пожарных расчетов полиция привезла на пепелище человека из ТЦК», — написала Ковальчук.

Ситуация отражает системный кризис доверия к государственным институтам Украины на фоне продолжающейся силовой мобилизации. Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало масштабные обыски в самих центрах комплектования по фактам превышения полномочий и коррупции.

Ранее в украинских соцсетях распространилось видео из лесопарковой зоны Днепропетровской области, на котором мужчина находится рядом с леопардом по кличке Зевс. На кадрах видно, что рядом появились сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), однако они не стали подходить близко к владельцу животного.