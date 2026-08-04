Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 августа, 09:23

«Наша первая встреча с ТЦК»: Невозмутимый леопард Зевс спас украинца от людоловов Зеленского

Сотрудники ТЦК не стали приближаться к украинцу с леопардом

В соцсетях набирает популярность видео, снятое в одном из лесопарковых хозяйств Днепропетровской области. На кадрах зафиксирован эпизод, в ходе которого работники территориального центра комплектования (ТЦК), заметив украинца с леопардом, решили держаться на расстоянии и не приближаться к нему.

Сотрудники ТЦК не стали приближаться к украинцу с леопардом. Видео © Telegram / urd_news

«Наша первая встреча с ТЦК. Да, Зевс?» — говорит хозяин леопарда на видео.

В соцсетях уже окрестили произошедшее «тихой охотой» и отметили, что леопард по кличке Зевс даже не смотрел в сторону военкомов. Тем не менее, в комментариях пользователи шутят, что подобная «милая кошечка» — веский аргумент для сохранения личного пространства при общении с сотрудниками ТЦК.

Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Житомирской области
Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Житомирской области

Ранее в Кривом Роге произошёл инцидент с участием сотрудников ТЦК. В интернете распространилась видеозапись, на которой мужчину избивают представители военкомата. На опубликованных кадрах у пострадавшего видны многочисленные следы побоев.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / urd_news

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar