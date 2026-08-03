Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Житомирской области

В Житомирской области сотрудники территориального центра комплектования задержали священника Украинской православной церкви Сергея Бовсуновского. Информацию о произошедшем распространил Telegram-канал «Перший Козацький».

Инцидент произошёл возле города Коростень Житомирской области. Представители ТЦК остановили священнослужителя на одном из блокпостов. Сообщается, что задержанным оказался отец Сергей Бовсуновский, который служит в Овручской епархии Украинской православной церкви.

После остановки мужчину доставили в здание территориального центра комплектования. Сейчас священник находится внутри помещения военкомата.

Ранее в Кривом Роге произошёл инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования. В интернете распространилась видеозапись, на которой мужчину избивают представители военкомата. На опубликованных кадрах у пострадавшего видны многочисленные следы побоев.