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3 августа, 13:52

Сотрудники ТЦК похитили священника УПЦ в Житомирской области

Обложка © Telegram / Перший Козацький

Обложка © Telegram / Перший Козацький

В Житомирской области сотрудники территориального центра комплектования задержали священника Украинской православной церкви Сергея Бовсуновского. Информацию о произошедшем распространил Telegram-канал «Перший Козацький».

Инцидент произошёл возле города Коростень Житомирской области. Представители ТЦК остановили священнослужителя на одном из блокпостов. Сообщается, что задержанным оказался отец Сергей Бовсуновский, который служит в Овручской епархии Украинской православной церкви.

После остановки мужчину доставили в здание территориального центра комплектования. Сейчас священник находится внутри помещения военкомата.

Полиция задержала жителя Одессы, ранившего четверых сотрудников ТЦК
Полиция задержала жителя Одессы, ранившего четверых сотрудников ТЦК

Ранее в Кривом Роге произошёл инцидент с участием сотрудников территориального центра комплектования. В интернете распространилась видеозапись, на которой мужчину избивают представители военкомата. На опубликованных кадрах у пострадавшего видны многочисленные следы побоев.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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