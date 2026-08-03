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3 августа, 03:31

Полиция задержала жителя Одессы, ранившего четверых сотрудников ТЦК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

В Одессе задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в стрельбе по сотрудникам территориального центра комплектования. Об этом сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

Полиция задержала жителя Одессы, ранившего четверых сотрудников ТЦК. Обложка © Telegram / xydessa

По данным ведомства, во время инцидента мужчина использовал пистолет. В результате атаки ранения получили четыре сотрудника ТЦК.

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Напомним, открывший стрельбу по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК в Одессе мужчина забаррикадировался в своей квартире, после чего силовики начали операцию по его задержанию. По данным украинских Telegram-каналов, во время мобилизационных мероприятий в одном из жилых районов города он выбежал из подъезда и открыл огонь по сотрудникам ТЦК.

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Виталий Приходько
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