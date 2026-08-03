Полиция задержала жителя Одессы, ранившего четверых сотрудников ТЦК

В Одессе задержали 32-летнего мужчину, которого подозревают в стрельбе по сотрудникам территориального центра комплектования. Об этом сообщила пресс-служба областного управления национальной полиции Украины.

Напомним, открывший стрельбу по сотрудникам Овидиопольского районного ТЦК в Одессе мужчина забаррикадировался в своей квартире, после чего силовики начали операцию по его задержанию. По данным украинских Telegram-каналов, во время мобилизационных мероприятий в одном из жилых районов города он выбежал из подъезда и открыл огонь по сотрудникам ТЦК.