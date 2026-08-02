Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 августа, 10:22

Очередной «подарок» от Зеленского: Восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку

На Украине восемь категорий мужчин лишились права на отсрочку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

На Украине сразу восемь категорий мужчин потеряли возможность получить отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отсрочки больше нет у студентов и аспирантов заочной и вечерней форм, а также у тех, кто получает второе или третье высшее образование. В список попали многодетные мужчины, имеющие долги по алиментам, и те, кто ухаживает за супругом с инвалидностью III группы.

Также права на отсрочку лишились одинокие отцы, если мать ребёнка жива, не пропала, не сидит в тюрьме и сохранила родительские права. Отсрочку отменили и для мужчин, ухаживающих за людьми с инвалидностью I и II групп, когда в семье есть другие трудоспособные родственники. В перечень вошли сотрудники предприятий и организаций Министерства обороны, а также те, у кого статус был ограничен из-за упразднения категории.

Кроме того, отсрочку потеряли мужчины, которых на повторной военно-врачебной комиссии признали годными. Тем, кому свидетельства о I и II группах инвалидности выдали после 24 февраля 2022 года, придётся снова пройти медосмотр.

При этом одна категория, наоборот, отсрочку получила. Речь о мужчинах, чьи сводные братья или сёстры погибли либо пропали без вести на фронте. Прежде такое право давали только при гибели прямых родственников.

Стоимость растёт: Пленный ВСУ рассказал о расценках на спасение от мобилизации
Стоимость растёт: Пленный ВСУ рассказал о расценках на спасение от мобилизации

Напомним, ранее сообщалось, что по всей Украине прошли масштабные обыски в военкоматах в рамках операции «Честный призыв». Как сообщили в Государственном бюро расследований, сотрудники ведомства провели проверки более чем в ста ТЦК в большинстве областей страны. Следователей интересовали два направления: торговля отсрочками от мобилизации за деньги, а также случаи избиений и пыток военнообязанных.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar