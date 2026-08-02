Очередной «подарок» от Зеленского: Восемь категорий украинцев потеряли право на отсрочку

На Украине сразу восемь категорий мужчин потеряли возможность получить отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отсрочки больше нет у студентов и аспирантов заочной и вечерней форм, а также у тех, кто получает второе или третье высшее образование. В список попали многодетные мужчины, имеющие долги по алиментам, и те, кто ухаживает за супругом с инвалидностью III группы.

Также права на отсрочку лишились одинокие отцы, если мать ребёнка жива, не пропала, не сидит в тюрьме и сохранила родительские права. Отсрочку отменили и для мужчин, ухаживающих за людьми с инвалидностью I и II групп, когда в семье есть другие трудоспособные родственники. В перечень вошли сотрудники предприятий и организаций Министерства обороны, а также те, у кого статус был ограничен из-за упразднения категории.

Кроме того, отсрочку потеряли мужчины, которых на повторной военно-врачебной комиссии признали годными. Тем, кому свидетельства о I и II группах инвалидности выдали после 24 февраля 2022 года, придётся снова пройти медосмотр.

При этом одна категория, наоборот, отсрочку получила. Речь о мужчинах, чьи сводные братья или сёстры погибли либо пропали без вести на фронте. Прежде такое право давали только при гибели прямых родственников.

Напомним, ранее сообщалось, что по всей Украине прошли масштабные обыски в военкоматах в рамках операции «Честный призыв». Как сообщили в Государственном бюро расследований, сотрудники ведомства провели проверки более чем в ста ТЦК в большинстве областей страны. Следователей интересовали два направления: торговля отсрочками от мобилизации за деньги, а также случаи избиений и пыток военнообязанных.