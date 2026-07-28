Стоимость растёт: Пленный ВСУ рассказал о расценках на спасение от мобилизации

Пленный военнослужащий ВСУ Александр Карин заявил о росте стоимости отсрочки от мобилизации на Украине. Об этом он рассказал в эфире Zvezdanews.

По его словам, размер взяток за возможность избежать призыва увеличивается с каждым месяцем. Карин утверждает, что при первом обращении речь может идти о нескольких тысячах евро.

«Если у меня есть в кармане хотя бы €2-3 тыс., я им даю сразу, они меня выпускают. Если второй раз, могут не трогать полгода где-то, а через полгода такса уже растет, €5 тыс. И каждый раз она растет, а если договариваться с начальником военкомата, то уже ему придется платить хотя бы тридцатку зелени», — заявил он.

Карин сообщил, что сдался российским военным вместе с двумя сослуживцами в Константиновке после того, как они нашли листовку с предложением сдаться.

По его словам, миномётный расчёт прибыл в город в апреле. Вскоре командование приказало уничтожить орудие, которое, как утверждает пленный, по документам уже было списано.

Карин заявил, что после этого бойцы остались в доме без снабжения и приказа на отступление. Все трое военных утверждают, что были мобилизованы против своей воли.

Ранее пленный военнослужащий 103-й бригады теробороны Украины Павел Францискевич заявил, что в процесс мобилизации в стране могут быть вовлечены около 1,3 млн человек. По его словам, в это число входят сотрудники ТЦК, полиции и военной полиции. Также он рассказал, что после мобилизации его, несмотря на обещания службы в тылу, отправили на передовую.