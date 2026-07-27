Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июля, 05:40

«Мешок на голову» больше не затыкает кадровые дыры в ВСУ: Зеленский призвал изменить подход к мобилизации

Зеленский сообщил о необходимости нового подхода к мобилизации на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский в ходе недавнего интервью британскому телеканалу Sky News обозначил проблему мобилизации как ключевой вызов, стоящий перед Украиной. По словам президента, текущая система требует радикальных изменений и поиска «новых подходов».

«Нам нужен новый подход к мобилизации, новые шаги. Может, не очень быстрые», — сказал Зеленский.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года. За прошедшее время законодательство претерпевало изменения, в частности, в апреле 2024 года нижняя возрастная планка призыва была снижена с 27 до 25 лет. Несмотря на эти меры, проблема нехватки личного состава в ВСУ остается острой.

В насильственной мобилизации на Украине задействовано около 1,3 миллиона человек
В насильственной мобилизации на Украине задействовано около 1,3 миллиона человек

Напомним, Владимир Зеленский подписал законы о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток — до 31 октября 2026 года. Ранее соответствующие решения одобрила Верховная рада. За продление военного положения проголосовали 313 депутатов, за продолжение всеобщей мобилизации — 311 парламентариев.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar