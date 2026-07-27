«Мешок на голову» больше не затыкает кадровые дыры в ВСУ: Зеленский призвал изменить подход к мобилизации

Владимир Зеленский в ходе недавнего интервью британскому телеканалу Sky News обозначил проблему мобилизации как ключевой вызов, стоящий перед Украиной. По словам президента, текущая система требует радикальных изменений и поиска «новых подходов».

«Нам нужен новый подход к мобилизации, новые шаги. Может, не очень быстрые», — сказал Зеленский.

Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года. За прошедшее время законодательство претерпевало изменения, в частности, в апреле 2024 года нижняя возрастная планка призыва была снижена с 27 до 25 лет. Несмотря на эти меры, проблема нехватки личного состава в ВСУ остается острой.

Напомним, Владимир Зеленский подписал законы о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток — до 31 октября 2026 года. Ранее соответствующие решения одобрила Верховная рада. За продление военного положения проголосовали 313 депутатов, за продолжение всеобщей мобилизации — 311 парламентариев.