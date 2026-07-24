Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 31 октября

Владимир Зеленский подписал законы о продлении на Украине военного положения и всеобщей мобилизации ещё на 90 суток — до 31 октября 2026 года. Ранее соответствующие решения одобрила Верховная рада. За продление военного положения проголосовали 313 депутатов, за продолжение всеобщей мобилизации — 311 парламентариев.

Это уже двадцатая пролонгация обоих режимов с февраля 2022 года. Предыдущий период действует до 2 августа, после чего ограничения и мобилизационные мероприятия продолжатся без перерыва.

Военное положение позволяет украинским властям сохранять особый режим управления, комендантский час и ограничения на передвижение. Одновременно продолжится призыв военнообязанных в рамках всеобщей мобилизации.

Ранее Life.ru подробно разбирал, кого затронет новое продление мобилизации на Украине и какие правила призыва действуют в 2026 году. В материале также объяснялось, кто может получить отсрочку и какие ограничения сохраняются до конца октября.