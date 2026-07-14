Билет в мясорубку: Зеленский продлил мобилизацию до октября 2026 и теперь даже бронь не спасёт Оглавление Базовые термины: что нужно знать о мобилизации Кого призовут — правила и категории Что это значит для фронта и Украины FAQ — частые вопросы На сколько продлили мобилизацию? Кого призовут в первую очередь? Можно ли выехать за границу во время мобилизации? Какие штрафы за уклонение? Какие основания для отсрочки действуют сейчас? Глава Украины Владимир Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до конца октября 2026 года. Разбираемся, кого призовут, какие правила действуют и что это значит для ситуации в зоне СВО и переговоров с Россией. 14 июля, 12:46 Зеленский снова продлил мобилизацию до 2026 года: забирают даже многодетных. Обложка : ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине до конца октября 2026 года. Разбираемся, на какой срок, кого коснутся новые правила и как это повлияет на ситуацию.

Что случилось — Зеленский продлил мобилизацию

Некоторое время назад депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил в своём telegram-канале, что у властей Украины в планах в очередной раз продлить в стране военное положение и всеобщую мобилизацию. Направленный в Раду 13 июля 2026 года Владимиром Зеленским законопроект об их продлении эти планы подтвердил. 14 июля комитет ВР по вопросам национальной безопасности одобрил предложенные законопроекты. Если за документ проголосуют и подпишут, военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине продлят ещё на 90 дней — со 2 августа по 31 октября 2026 года.

На самом деле — новость уже давно не сенсационная. Новая пролонгация станет 20-й по счёту в стране с начала СВО. Напомним, что действуют оба режима с 24 февраля 2022 года и с тех пор каждый раз продлеваются на эти самые 90 дней.

Базовые термины: что нужно знать о мобилизации

Действующая на Украине с 2022 года всеобщая мобилизация — это призыв военнообязанных на службу, чтобы укомплектовать армию. В ходе неё людей ставят на учёт, направляют на медкомиссию, распределяют по подразделениям.

Действует всеобщая мобилизация обычно в условиях введённого военного положения в стране. Это особый режим, когда в случае начала военных действий в стране власти получают расширенные полномочия: могут вводить комендантский час, ограничивать передвижение и т. п. И также как раз объявлять всеобщую мобилизацию.

Призывают по мобилизации военнообязанных — граждан мужского пола, которые числятся в запасе и по закону могут быть призваны на военную службу.

Каждый призывник проходит медицинскую комиссию, которая относит его к определённой категории годности, то есть оценивает состояние его здоровья и определяет, может ли он служить и в каком качестве: например, «годен» — берут на службу, «не годен» — от службы освобождают.

Также годным к службе может быть дана отсрочка. Предоставляют временное освобождение от призыва только по уважительным причинам: из‑за болезни, учёбы, необходимости ухаживать за близкими и т. д.

Но есть и те категории граждан, которых, даже если они полностью здоровы и у них нет поводов для отсрочки, забрать на военную службу нельзя. Это лица, у которых есть так называемая бронь — освобождение от мобилизации для специалистов, чья работа критически важна для экономики или инфраструктуры. Однако оформляет её работодатель, а не сам сотрудник. Предприятие обязано доказать, что оно должно полноценно функционировать в условиях военного положения и все его сотрудники для этого необходимы.

Кого призовут — правила и категории

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В целом под призыв попадают военнообязанные мужчины. При этом власти продолжают корректировать правила. Так, ещё пару лет назад под мобилизацию на Украине подпадали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет. Однако в 2024 году нижний порог снизили до 25 лет.

Также раньше существовала категория «ограниченно годен», но в том же 2024 году её упразднили. Сейчас военно-врачебная комиссия выносит только два вердикта: «годен» или «не годен». Тех, у кого раньше был статус «ограниченно годен», обязали повторно пройти комиссию, чтобы специалисты оценили состояние здоровья и определили новую категорию.

Отдельно стоит сказать про отсрочки и бронь. В июле 2026 года на Украине появились важные изменения: ужесточили критерии для подтверждения статуса критически важных предприятий. Из-за этого тысячи специалистов (особенно в аграрном секторе, металлургии и IT) могут потерять право на бронь — предприятиям дали срок до 1 сентября, чтобы подтвердить свой статус. Теперь, чтобы организация могла бронировать сотрудников, средняя зарплата её сотрудников должна быть не ниже установленного порога, который в 2026 году подняли до 26 000 гривен, для прифронтовых территорий — до 21 600 гривен. А также у работника не должно быть налогового долга.

Отсрочку же от призыва по мобилизации на Украине имеют право получить:

многодетные родители, если на иждивении мужчины находятся трое и более детей до 18 лет — при условии отсутствия задолженности по алиментам более трёх месяцев;

отцы-одиночки, если воспитывают ребёнка самостоятельно из-за смерти второго родителя, лишения его прав или заключения под стражу;

при уходе за лицом с инвалидностью — если человек постоянно ухаживает за супругом/супругой, ребёнком, родителем (или другими близкими) по медицинскому заключению, а других трудоспособных членов семьи для этого нет;

студенты и аспиранты при обучении на дневной или дуальной форме и при условии последовательного получения высшего уровня образования. Например, если студент получает образование уровня «магистр» после «бакалавра», он не подлежит мобилизации. В случае получения уже второго или последующего образования отсрочка не положена;

лица с инвалидностью. Инвалиды I, II или III группы, признанные в установленном порядке, полностью не подлежат призыву.

Что это значит для фронта и Украины

Власти Украины прямо связывают продление этих режимов с потребностями на фронте. В парламенте признавали: темпы мобилизации в последние месяцы снизились, и, чтобы закрывать потребности подразделений, приходится продлевать режим.

Президент России Владимир Путин 4 июня 2026 года на встрече с руководителями международных информагентств отмечал ту же проблему вооруженных сил Украины:

«Самая главная проблема ВСУ на сегодня — катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность Вооружённых сил Украины сократилась на 100 тыс. человек. Ежемесячные потери — около 40 тыс.», — сказал он.

Позиция России остаётся прежней — мы открыты к переговорам, но их проведение пока невозможно из-за отсутствия готовности со стороны Украины. И, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, продление мобилизации и есть признак того, что Киев не стремится к миру.

Но так или иначе, длящаяся уже не год и не два мобилизация на Украине увеличивает напряжённость в обществе. В СМИ регулярно появляются сообщения о столкновениях: люди протестуют против силовой мобилизации, которую устраивают ТЦК (территориальные центры комплектования). В обществе даже появился термин «бусификация» — так называют действия военкомов, которые буквально заталкивают людей в микроавтобусы. И таким образом на фронт попадают даже многодетные отцы, отцы-одиночки и инвалиды.

FAQ — частые вопросы

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На сколько продлили мобилизацию?

Мобилизацию на Украине продлили на 90 дней — до 31 октября 2026 года (начиная со 2 августа).

Кого призовут в первую очередь?

В первую очередь — военнообязанных мужчин. Приоритет отдаётся тем, у кого есть боевой опыт или нужные специальности.

Можно ли выехать за границу во время мобилизации?

Да, но только если мужчина не военнообязанный гражданин Украины.

Какие штрафы за уклонение?

За неявку по повестке или необновление учётных данных в ТЦК предусмотрен административный штраф (от 17 до 25,5 тыс. гривен). Если штраф не уплатить, возможны принудительные меры — блокировка банковских счетов. В отдельных случаях может наступить уголовная ответственность.

Какие основания для отсрочки действуют сейчас?

Среди оснований: инвалидность, статус аспиранта, работа в определённых сферах (СМИ, культура), наличие родственников, пропавших без вести, а также подтверждённая необходимость постоянного ухода за членом семьи. При этом важно регулярно подтверждать право на отсрочку документально.

Авторы Андрей Ананьев