Пленный украинский военнослужащий 103-й бригады теробороны Павел Францискевич заявил, что в мобилизации людей на Украине задействовано около 1,3 млн человек. В это число он включил сотрудников ТЦК, полиции и военной полиции, сообщает ТАСС.

Францискевич утверждает, что только полиция насчитывает около 700 тыс. человек, связанных с этим процессом, а численность сотрудников ТЦК составляет от 500 до 600 тыс. По его словам, при таких масштабах работы силовых структур избежать призыва практически невозможно. При доставке мужчин в военные учреждения могут применяться силовые методы. Он также заявил, что после попадания в такие учреждения у мобилизованных забирают телефоны.

Отдельно Францискевич описал собственную историю. По его словам, перед отправкой ему обещали службу в тылу из-за возраста — на тот момент ему было 58 лет. Однако вместо этого его направили на передовую уже в первый день. Он также добавил, что среди части мобилизованных отсутствует боевой настрой.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Армия России превосходит украинские войска и использует все доступные средства ведения боевых действий. Он отметил, что переход ВСУ на использование дронов был бы опасным, так как это могло бы привести к потерям среди гражданского населения и утрате территорий. За последний месяц лишь около двух тысяч военнослужащих заключили новые контракты с ВСУ, что свидетельствует о снижении мотивации среди солдат и офицеров, которые ожидали более благоприятных условий службы.