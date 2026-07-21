Полуголый украинец с тесаком прогнал военкомов при попытке мобилизации в Харькове
В Харькове мужчина с тесаком отбился от сотрудников ТЦК и полиции
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Харькове мужчина с крупным ножом вступил в конфликт с сотрудниками территориального центра комплектования и полицией. Об этом сообщает издание «Время.ua».
В Харькове мужчина с тесаком пытался отбиться от сотрудников ТЦК и полиции. Видео © Telegram / «Московский комсомолец»
Инцидент произошёл возле станции метро «Левада» в Харькове, ранее носившей название «Проспект Гагарина». На опубликованном видео видно, как мужчина с тесаком в руках стоит на проезжей части и не позволяет приблизиться к нему двум людям в камуфляже и сотруднику полиции. Рядом находится служебный автомобиль правоохранителей. Автор записи, комментируя происходящее, заявил, что мужчина держит в руках большой нож и отказывается подчиняться требованиям находящихся рядом людей.
По данным издания «Страна», мужчина с тесаком появился, когда военкомы хотели кого-то мобилизовать на улице. Предварительно, микроавтобус ТЦК уехал с пустыми руками.
Ранее в Ровненской области произошёл инцидент с мобилизацией священнослужителя Украинской православной церкви. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали настоятеля одного из храмов УПЦ протоиерея Павла Степанюка, который предоставил документы о необходимости ухода за больной матерью
Жёсткие методы работы территориальных центров комплектования (ТЦК) на Украине стали предметом общественных споров на фоне продолжающейся мобилизации и нехватки личного состава в ВСУ. В последние годы в СМИ и социальных сетях регулярно появляются сообщения о случаях принудительного задержания мужчин на улицах, применении физической силы и других нарушениях при вручении повесток. Украинские власти признают наличие отдельных нарушений и проводят проверки ТЦК, а омбудсмен Дмитрий Лубинец в июле призвал реформировать систему мобилизации, заявив, что она не должна строиться на принуждении и запугивании. При этом украинское руководство подчёркивает, что мобилизация остается необходимой из-за продолжающихся боевых действий и потребности восполнять потери и комплектовать подразделения.
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